Около 300 театральных постановок покажут в центре Москвы

С 31 декабря по 5 января во время новогодних гуляний на Тверской улице в Москве выступят 25 театральных коллективов из России, Великобритании, Германии и Италии. Они покажут около 300 интерактивных и классических постановок, рассказала заммэра Москвы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

Выступления в рамках специального проекта Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» можно будет увидеть на сценах, установленных на Тверской улице, а также на самой улице. Организованные уличными театрами постановки начнутся 31 декабря в 17:00 и продлятся до полуночи. 1 января представления начнутся с 14:00, 2-4 января – с 13:00, 5 января – с 15:00.

Многие постановки посвящены главной теме новогоднего праздника на центральных городских площадках – космосу.

Перформанс-шествия устроят артисты московского творческого объединения «Дримтим», петербургского уличного театра «АспектР». Постановки для гостей праздника подготовили краснодарский театр «Паранорма», театральной лаборатория Яны Туминой из Санкт-Петербурга, интерактивное шоу устроит московский театр клоунады «Высокие братья & Tall Brothers». Две театральные постановки покажет Продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы.

Среди участников праздника будут артисты британских театров The Show Globe и Creature Encounter, немецкого театра театр Steltzen art, итальянского театра Cardinali Group.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

