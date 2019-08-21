Объявлены съёмки четвёртой «Матрицы» с оригинальным составом
Съёмки четвертого фильма «Матрица», в котором Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к исполнению ролей Нео и Тринити, начнутся в 2020 году, пишет Variety со ссылкой на источники.
Накануне представитель компания Warner Brothers Тоби Эммеритч объявил, что режиссером и сценаристом фильма выступит Лана Вачовски, которая принимала участие в создание первых трех частей киноэпопеи (тогда она была известна, как Лоуренс Вачовски), отмечает Газета.ру.
Напомним, первая часть культового фильма «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. При бюджете в 64 миллиона долларов картина собрала в мировом прокате более 463 миллионов. Как пишут argumenti.ru, в общей сложности первые три фильма «Матрицы» собрали в прокате около 1,6 миллиарда долларов,
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