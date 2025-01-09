Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии
Американская академия киноискусств перенесла объявление номинантов на премию «Оскар» в связи с пожарами в штате Калифорния. Об этом пишет Deadline со ссылкой на письмо директора киноакадемии Билла Крамера.
Организация принесла соболезнования тем, кого затронули пожары.
«Многие члены [академии], наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас... Объявление номинантов на "Оскар" будет перенесено с 17 января на 19 января», — отмечается в письме.
Церемония вручения «Оскара» запланирована на 2 марта.
Ранее в округе Лос-Анджелес зафиксировали пожары, их общая площадь достигла почти 11 тысяч гектаров. Президент США Джо Байден ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии
- Над территорией России уничтожили 15 беспилотников ВСУ
- Бывший топ-менеджер Warner Music запустил в России нового дистрибутора
- Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии
- Пожары в Лос-Анджелесе оставили актрису Пэрис Хилтон без дома
- СМИ: В Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
- Аналитик заявил, что ставка по вкладу может упасть досрочно
- Экономист: Реальную инфляцию в стране «видно невооружённым взглядом»
- Додик: Европа проигрывает Путину и теряет миллиарды в конфликте на Украине
- Грузия: Европарламент может потребовать начать войну с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru