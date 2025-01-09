Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Американская академия киноискусств перенесла объявление номинантов на премию «Оскар» в связи с пожарами в штате Калифорния. Об этом пишет Deadline со ссылкой на письмо директора киноакадемии Билла Крамера.

Организация принесла соболезнования тем, кого затронули пожары.

«Многие члены [академии], наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас... Объявление номинантов на "Оскар" будет перенесено с 17 января на 19 января», — отмечается в письме.

Церемония вручения «Оскара» запланирована на 2 марта.

Ранее в округе Лос-Анджелес зафиксировали пожары, их общая площадь достигла почти 11 тысяч гектаров. Президент США Джо Байден ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия, пишет Ura.ru.

