Объявлен шорт-лист претендентов на «Оскар» в десяти категориях

Американская академия кинематографических искусств и наук представила шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в десяти номинациях. Список опубликован на сайте организации.

Киноакадемия объявила претендентов на престижную награду в категориях «Документальный художественный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Иностранный художественный фильм», «Грим и прически», «Музыка», «Анимационный короткометражный фильм», «Короткометражный фильм в прямом эфире», «Звук», «Визуальные эффекты».

«Голосование по номинациям начинается в среду, 8 января 2025 года, и завершается в воскресенье, 12 января 2025 года. Номинации... будут объявлены в пятницу, 17 января», — подчеркнули в киноакадемии.

Очередная, 97-я, церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта. Ее ведущим станет комик Конан О'Брайен, пишет 360.ru.

