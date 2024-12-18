Объявлен шорт-лист претендентов на «Оскар» в десяти категориях
Американская академия кинематографических искусств и наук представила шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в десяти номинациях. Список опубликован на сайте организации.
Киноакадемия объявила претендентов на престижную награду в категориях «Документальный художественный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Иностранный художественный фильм», «Грим и прически», «Музыка», «Анимационный короткометражный фильм», «Короткометражный фильм в прямом эфире», «Звук», «Визуальные эффекты».
«Голосование по номинациям начинается в среду, 8 января 2025 года, и завершается в воскресенье, 12 января 2025 года. Номинации... будут объявлены в пятницу, 17 января», — подчеркнули в киноакадемии.
Очередная, 97-я, церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта. Ее ведущим станет комик Конан О'Брайен, пишет 360.ru.
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