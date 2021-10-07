Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года

Нобелевский комитет Шведской академии объявил лауреата по литературе 2021 года. Им назван танзаниец Абдулразак Гурна - уроженец Занзибара, проживающий в Великобритании.

Как говорится в пояснении, премия присуждается ему за «бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и описание судеб беженцев в водовороте культур и континентов».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар в Индийском океане. В Великобританию он приехал в качестве беженца в конце 1960-х годов. После мирного освобождения от британского колониального правления в декабре 1963 года Занзибар стал президентской республикой. При режиме Абейда Каруме в стране начались преследования граждан арабского происхождения, к которым принадлежал Гурна.

Литератор опубликовал 10 романов и ряд коротких рассказов. Тема беженцев проходит лейтмотивом сквозь всё его творчество. В настоящее время в звании профессора возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в Кентском университете Англии.



