Общие сборы «Дюны 2» превысили результаты первой части

За пределами домашнего региона картина заработала $289 миллионов. Общие сборы фильма за три недели достигли $494 миллионов и превысили результаты первой части, которая заработала в мировом прокате $433 миллиона.

Отмечается, что в ближайшее время «Дюна 2» преодолеет границу окупаемости в $500 миллионов.

По данным СМИ, доходы сыгравшего главную роль в «Дюне» актера Тимоти Шаламе увеличились в два раза после участия в успешных проектах, передает «Радиоточка НСН».

