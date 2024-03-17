Общие сборы «Дюны 2» превысили результаты первой части
По итогам третьего уикэнда в США сборы фильма режиссера Дани Вильнева «Дюна 2» превысили отметку $205 миллионов, пишет портал Variety.
За пределами домашнего региона картина заработала $289 миллионов. Общие сборы фильма за три недели достигли $494 миллионов и превысили результаты первой части, которая заработала в мировом прокате $433 миллиона.
Отмечается, что в ближайшее время «Дюна 2» преодолеет границу окупаемости в $500 миллионов.
По данным СМИ, доходы сыгравшего главную роль в «Дюне» актера Тимоти Шаламе увеличились в два раза после участия в успешных проектах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru