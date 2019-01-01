Фонд Серова провел образовательную неделю в музее «Интеграция»

Завершилась очередная образовательная неделя проекта «Интеррацио», созданного совместными усилиями Фонда Валентина Серова и музея «Интеграция».

Сразу несколько знаменательных событий состоялось в музее на прошедшей неделе. Так, 16 июня с успехом прошел день культуры Китая. В музее было проведено 5 лекций и 5 мастер-классов различных исследователей культуры Поднебесной. Екатерина Кологривая рассказала об экологических проблемах КНР, Евгения Новгородова познакомила посетителей музея с историей архитектуры Китая, а Ольга Лебедева провела мастер-класс по китайской живописи.

На интерактивной лекции Киры Феклисовой 18 июня архитектура соединилась с ароматами, получился своеобразный мастер-класс по ольфакции.

21 июня состоялась лекция куратора музея Елизаветы Штормит о творческом мышлении. Прошлое и настоящее соединились в арт-объектах, инсталляциях, станковых картинах и других визуальных образах. Лектор предложила участникам обсудить идеи художников-классиков, что их вдохновляло на создание своих произведений и можно ли сегодня сделать так же.

В завершении проекта в четверг, 27 июня, в 19:30 будет открыта совместная с Фондом Серова выставка "Мять. Колоть. Варить. Лить", по адресу Тверская 14, в здании государственного музея и культурного центра «Интеграция».

