Концерт фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится 17 ноября
Ноябрьский концерт XII Московского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится в столице. На нем маэстро будет не только дирижировать оркестром «Виртуозы Москвы», но и играть на скрипке.
Вечер откроется Двойным концертом Иоганна Себеастьяна Баха в исполнении Спивакова и концертмейстера оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженного артиста России Алексея Лундина. Продолжит программу струнный секстет Арнольда Шенберга произведением, известным слушателям под названием «Просветленная ночь». Завершит же программу знаменитый квартет Франца Шуберта «Смерть и девушка» в переложении для оркестра Густава Малера.
Мероприятие пройдет 17 ноября 2023 года в 19:00 в Зале Зарядье по адресу: Космодамианская набережная, дом 25, строение 8. Организатором выступит НО «Благотворительный фонд НФОР».
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