Новый роман Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года
Новая книга одного из самых «загадочных» писателей России Виктора Пелевина выйдет в свет до конца 2024 года. Такие сроки НСН сообщили в издательстве «Эксмо».
Самое ожидаемое произведение сезона появится в продаже во всех книжных магазинах страны, а также на торговых интернет-площадках. Книга будет доступна в аудио и электронной версии эксклюзивно: в подписке Яндекс Плюс (в библиотеке электронных книг Букмейт). Кроме того, формат поштучной покупки будет доступен на Литрес.
В издательстве уточнили, что рукопись уже сдана. Предыдущий, 20 по счёту, роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел в сентябре 2023 года. Это произведение стало продолжением «Transhumanism Inc.» и «KGBT+».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», традиционно, автор предлагает посмотреть на реальность под новым углом, изменить представление о ней, а также переосмысливает текущие события в мире. Название новой книги пока держится в секрете.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru