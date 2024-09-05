Новый роман Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года

Новая книга одного из самых «загадочных» писателей России Виктора Пелевина выйдет в свет до конца 2024 года. Такие сроки НСН сообщили в издательстве «Эксмо».

Самое ожидаемое произведение сезона появится в продаже во всех книжных магазинах страны, а также на торговых интернет-площадках. Книга будет доступна в аудио и электронной версии эксклюзивно: в подписке Яндекс Плюс (в библиотеке электронных книг Букмейт). Кроме того, формат поштучной покупки будет доступен на Литрес.