Новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой

Кинолента расскажет о группе бойцов, которые разбираются с крупными кражами и возвращают похищенные средства.

В фильме сыграли такие известные актеры, как Джейк Джилленхол, Генри Кавилл и Эйса Гонсалес.

Премьера запланирована на 17 января 2025 года.

Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры не дало ему прокатное удостоверение на эту дату. Картина все же вышла в кинотеатрах, но 13 мая, напоминает «Радиоточка НСН».

