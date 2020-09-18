Новости за ночь: Скончался автор книги «Форрест Гамп»

Американский романист и документалист Уинстон Грум, наиболее известный как автор книги «Форрест Гамп», скончался в возрасте 77 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мэр города Фэрхоп, в котором жил писатель.

Книга «Форрест Гамп» стала самой популярной работой Грума после её экранизации, получившей шесть премий «Оскар». Грум написал продолжение «Гамп и компания», но попытки экранизировать её оказались безуспешными.

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ФОТО: pixabay.com
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