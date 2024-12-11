Новой наставницей шоу «Голос» станет Хибла Герзмава

Оперная певица, народная артистка России Хибла Герзмава станет новой наставницей вокального шоу «Голос» на Первом канале. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

«В тринадцатом сезоне шоу... красные кресла займут Антон Беляев, Баста, Полина Гагарина и Хибла Герзмава», — говорится в сообщении.

Ведущей нового сезона станет Яна Чурикова.

Съемки шоу уже начались. Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее на Первом канале завершился 12 сезон «Голоса», победителем проекта стал Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ПевицаШоуПервый Канал

Горячие новости

Все новости

партнеры