Новой наставницей шоу «Голос» станет Хибла Герзмава
11 декабря 202408:38
Оперная певица, народная артистка России Хибла Герзмава станет новой наставницей вокального шоу «Голос» на Первом канале. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.
«В тринадцатом сезоне шоу... красные кресла займут Антон Беляев, Баста, Полина Гагарина и Хибла Герзмава», — говорится в сообщении.
Ведущей нового сезона станет Яна Чурикова.
Съемки шоу уже начались. Дата премьеры пока неизвестна.
Ранее на Первом канале завершился 12 сезон «Голоса», победителем проекта стал Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии заявили об успешном испытании лазера против БПЛА
- Рогов: ВС РФ взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово
- Журналист: Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира
- Новой наставницей шоу «Голос» станет Хибла Герзмава
- СМИ: Переходный процесс в Сирии будет завершен за 18 месяцев
- Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 14 украинских БПЛА
- В Таганроге после ракетной атаки повреждена котельная
- Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО
- В Брянске из-за атаки БПЛА загорелся производственный объект
- Сгорели 14 машин: ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru