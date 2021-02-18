Нового главу «Росгосцирка» назначили по итогам конкурса

Министерство культуры определилось с кандидатурой нового руководителя «Росгосцирка». Генеральным директором назначен Сергей Беляков, который до сих пор временно исполнял эти обязанности.

Беляков выбран по результатам конкурса на замещение должности, информирует Минкультуры на своём сайте В ходе процедуры участники презентовали свои программы деятельности российской цирковой организации. К защите были допущены 12 кандидатов, отобранные по итогам тестирования.

Предыдущий глава «Росгосцирка» Владимир Шемякин 15 декабря уволился по собственному желанию. Сергей Беляков при нём занимал пост советника.

