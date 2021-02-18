Нового главу «Росгосцирка» назначили по итогам конкурса
Министерство культуры определилось с кандидатурой нового руководителя «Росгосцирка». Генеральным директором назначен Сергей Беляков, который до сих пор временно исполнял эти обязанности.
Беляков выбран по результатам конкурса на замещение должности, информирует Минкультуры на своём сайте В ходе процедуры участники презентовали свои программы деятельности российской цирковой организации. К защите были допущены 12 кандидатов, отобранные по итогам тестирования.
Предыдущий глава «Росгосцирка» Владимир Шемякин 15 декабря уволился по собственному желанию. Сергей Беляков при нём занимал пост советника.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Безработица в России в январе 2021 года снизилась до 5,8%
- «Не серьезно»: Ковальчук отреагировал на кражу клюшки канадцем
- СМИ: Новую мутацию коронавируса обнаружили в Норвегии
- Сбербанк восстановил работу своего мобильного приложения
- «Дал в морду»: «Жемчужный прапорщик» получил третий условный срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru