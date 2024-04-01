Новое здание Татарского театра имени Камала достроят до конца года

Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала будет готово до конца текущего года. Такие сроки окончания строительства назвал мэр Казани Ильсур Метшин.

Объект культуры возводится на берегу озера Кабан, которое было благоустроено за последние годы. В рамках строительства здания театра будут облагорожены дворы 24 многоквартирных домов.

Татарский театр имени Камала ведёт отсчёт своей истории с 22 декабря 1906 года. Тогда впервые был сыгран публичный спектакль на татарском языке. C 1985 года театр располагается в здании-паруснике на берегу Кабана. Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», это строение считается одной из достопримечательностей столицы республики.

