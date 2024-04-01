Новое здание Татарского театра имени Камала достроят до конца года
Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала будет готово до конца текущего года. Такие сроки окончания строительства назвал мэр Казани Ильсур Метшин.
Объект культуры возводится на берегу озера Кабан, которое было благоустроено за последние годы. В рамках строительства здания театра будут облагорожены дворы 24 многоквартирных домов.
Татарский театр имени Камала ведёт отсчёт своей истории с 22 декабря 1906 года. Тогда впервые был сыгран публичный спектакль на татарском языке. C 1985 года театр располагается в здании-паруснике на берегу Кабана. Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», это строение считается одной из достопримечательностей столицы республики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В районе Анапы из горящего автобуса эвакуировали более 40 детей
- Прокуратура назвала причину ДТП на переезде в Ярославской области
- Суд в Москве арестовал экс-главу «СКА Арены» в Петербурге
- Автомобильный мост провалился в Подмосковье
- Над Белгородской областью уничтожили 17 реактивных снарядов РСЗО «Vampire»
- СМИ: МИД и Минюст РФ обсуждают исключение «Талибана» из списка террористов
- Шри-Ланка объявила о продлении бесплатного визового режима для россиян
- Шакро Молодой озвучил причину своего досрочного освобождения
- Кабмин РФ разрешил беспошлинно ввезти до 100 тысяч тонн томатов до 31 мая
- Путин поручил правительству повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru