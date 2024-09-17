Новая книга Пелевина «Круть» выйдет 3 октября
Новый роман писателя Виктора Пелевина «Круть» выйдет в свет в октябре. Об этом сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».
В остросюжетном триллере-детективе продолжается история вселенной Transhumanism Inc., в то же время роман является самостоятельным произведением. Герой новой книги Пелевина — оперативник Маркус Зоргенфрей, корпоративный следователь службы безопасности Transhumanism Inc. — появляется и в других работах писателя.
Продажи романа «Круть» стартуют 3 октября в 20:24. Книга будет доступна в магазинах, в сервисах «Букмейт» и «Литрес». Предзаказ новинки появится в интернет-магазинах с 17 сентября.
Предыдущий роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел в сентябре прошлого года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru