Новая книга Пелевина «Круть» выйдет 3 октября

Новый роман писателя Виктора Пелевина «Круть» выйдет в свет в октябре. Об этом сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».

В остросюжетном триллере-детективе продолжается история вселенной Transhumanism Inc., в то же время роман является самостоятельным произведением. Герой новой книги Пелевина — оперативник Маркус Зоргенфрей, корпоративный следователь службы безопасности Transhumanism Inc. — появляется и в других работах писателя.

Продажи романа «Круть» стартуют 3 октября в 20:24. Книга будет доступна в магазинах, в сервисах «Букмейт» и «Литрес». Предзаказ новинки появится в интернет-магазинах с 17 сентября.

Предыдущий роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел в сентябре прошлого года, напоминает RT.

