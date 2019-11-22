Нотр-Дам возвращает ночную подсветку после пожара

Отмечается, что с 21 ноября собор вновь будет подсвечиваться, как и остальные памятники архитектуры французской столицы. Как пишет агентство, пока удалось восстановить только одну из двух систем освещения, однако ее достаточно для подсветки фасада.

Напомним, пожар в знаменитом французском соборе произошел 15 апреля. Пламя удалось потушить за 12 часов, пожарные спасли каркас здания, но обрушились кровля, часы и шпиль собора. Ожидаемый срок восстановления собора - пять лет.



