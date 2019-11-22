Нотр-Дам возвращает ночную подсветку после пожара
Спустя 8 месяцев после сильного пожара собор Парижской Богоматери возвращает подсветку здания в ночное время. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с 21 ноября собор вновь будет подсвечиваться, как и остальные памятники архитектуры французской столицы. Как пишет агентство, пока удалось восстановить только одну из двух систем освещения, однако ее достаточно для подсветки фасада.
Напомним, пожар в знаменитом французском соборе произошел 15 апреля. Пламя удалось потушить за 12 часов, пожарные спасли каркас здания, но обрушились кровля, часы и шпиль собора. Ожидаемый срок восстановления собора - пять лет.
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