Нотр-Дам возвращает ночную подсветку после пожара

22 ноября 201900:56

Спустя 8 месяцев после сильного пожара собор Парижской Богоматери возвращает подсветку здания в ночное время. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что с 21 ноября собор вновь будет подсвечиваться, как и остальные памятники архитектуры французской столицы. Как пишет агентство, пока удалось восстановить только одну из двух систем освещения, однако ее достаточно для подсветки фасада.

Напомним, пожар в знаменитом французском соборе произошел 15 апреля. Пламя удалось потушить за 12 часов, пожарные спасли каркас здания, но обрушились кровля, часы и шпиль собора. Ожидаемый срок восстановления собора - пять лет.


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ФОТО: Zuffe - Wikipedia Commons
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