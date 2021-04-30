Noize MC обвинил силовиков в срыве концерта в Оренбурге
Представители силовых ведомств сорвали концерт рэпера Noize MC в Оренбурге. Об этом музыкант сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.
«ФСБ, МВД и администрация области задались целью отменить во чтобы то ни стало наш концерт сегодня», — заявил рэпер.
По словам музыканта, силовики стали угрожать площадке, на которой было запланировано выступление, и команде Noize MC пришлось менять место проведения концерта.
Музыкант решил разбить концерт на две части и организовать выступление в двух разных залах Оренбурга. Однако, по словам исполнителя, он успел отыграть акустический сет на первой площадке, при этом вторую «накрыли силовые структуры».
Noize MC пообещал «перенести и отыграть этот концерт во что бы то ни стало» и попросил своих поклонников «не сдаваться».
В свою очередь, администрация Оренбургской области в беседе с изданием «Подъем» сообщила, что концерт был отменен из-за коронавирусных ограничений, поскольку проведение подобных мероприятий в клубах региона по-прежнему запрещено. Кроме того, по словам властей, у заведения, где планировался концерт, якобы не было лицензии.
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