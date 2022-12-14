Нижневартовский ТЮЗ: На праздники запланировано 9 спектаклей в день

Ян Смоленцев отметил, что продажи активно идут, люди сегодня зачастую выбирают театры, а не кинотеатры. 

Директор Нижневартовского ТЮЗа Ян Смоленцев в пресс-центре НСН рассказал о новогодних планах театра.

«У нас на новогоднюю кампанию запланировано с 23 декабря до 7 января 130 мероприятий, по девять в день, по-другому мы не живем. Продажи есть, продажи идут, зритель голосует рублем, люди любят театры, приходят к нам вместо кинотеатров», - рассказал он.

На некоторые спектакли билеты раскупаются за несколько месяцев до премьеры, заявила ранее директор Российского Академического молодежного театра Софья Апфельбаум в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Вадим Жернов
ТЕГИ:Новый ГодТеатрыБилеты
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