Нижневартовский ТЮЗ: На праздники запланировано 9 спектаклей в день
Ян Смоленцев отметил, что продажи активно идут, люди сегодня зачастую выбирают театры, а не кинотеатры.
Директор Нижневартовского ТЮЗа Ян Смоленцев в пресс-центре НСН рассказал о новогодних планах театра.
«У нас на новогоднюю кампанию запланировано с 23 декабря до 7 января 130 мероприятий, по девять в день, по-другому мы не живем. Продажи есть, продажи идут, зритель голосует рублем, люди любят театры, приходят к нам вместо кинотеатров», - рассказал он.
На некоторые спектакли билеты раскупаются за несколько месяцев до премьеры, заявила ранее директор Российского Академического молодежного театра Софья Апфельбаум в пресс-центре НСН.
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