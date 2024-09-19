Никита Ефремов сыграет послушника в фильме «Она тебя любит»

Никита Ефремов исполнит роль послушника в новом фильме «Она тебя любит», съемки которого уже начались на Ямале, сообщает «Комсомольская правда».

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Картина расскажет о путешествии молодого послушника вместе со старшим наставником на Крайний Север. Их цель - убедить кочевников-оленеводов принять православную веру.

«Сюжет балансирует на грани жизни и смерти главного героя», - отметил Никита Ефремов.

По его словам, сейчас необходимо отснять весь необходимый материал до наступления холодов.

Ранее стало известно, что актер Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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