Никита Ефремов сыграет послушника в фильме «Она тебя любит»
Никита Ефремов исполнит роль послушника в новом фильме «Она тебя любит», съемки которого уже начались на Ямале, сообщает «Комсомольская правда».
Картина расскажет о путешествии молодого послушника вместе со старшим наставником на Крайний Север. Их цель - убедить кочевников-оленеводов принять православную веру.
«Сюжет балансирует на грани жизни и смерти главного героя», - отметил Никита Ефремов.
По его словам, сейчас необходимо отснять весь необходимый материал до наступления холодов.
Ранее стало известно, что актер Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru