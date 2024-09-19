Никита Ефремов сыграет послушника в фильме «Она тебя любит»

Совладельцу Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение Количество изъятой нелегальной алкогольной продукции в Москве за лето уменьшилось более чем на 50% Жилой дом построят в Головинском районе Москвы Средняя скорость оказания экстренной медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза Названа дата проведения 47-ого Московского международного кинофестиваля