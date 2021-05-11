Никас Сафронов получил звание народного художника РФ
Художнику, академику Российской академии художеств Никасу Сафронову присуждено звание народного художника Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Сафронов получил почетное звание за большие заслуги в области изобразительного искусства.
Кроме того, согласно указу президента, народными художниками стали художник декоративно-прикладного искусства Владимир Гориславцев, замглавы правления Бурятского отделения Союза художников РФ Чингиз Шенхоров, главный художник Оренбургского драматического театра имени Горького Тан Еникеев и художник, профессор Иркутского национального исследовательского технического университета Сергей Элоян.
Также указом Путина кинорежиссеру Александру Муратову и академик Российской академии художеств Константину Худякову были присуждены Ордены дружбы.
Кроме того, продюсер, член Союза кинематографистов Александр Литвинов и поэт, член Союза писателей Республики Коми Надежда Мирошниченко были удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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