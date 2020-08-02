Неёлова увязала уход Гармаша из «Современника» с личными амбициями

Актриса Марина Неёлова считает, что коллега по цеху Сергей Гармаш покинул театр «Современник» из-за «личных амбиций» и «неоправданных ожиданий». Свое заявление актриса сделала РБК.

«Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями», — считает Неёлова.

Актриса считает, что не нужно «оглядываться все время на прошлое». Неелова также подчеркнула, что традиции — «это не застывшая форма, а разумная эволюция». Именно этим путем, считает актриса, следует новый худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков.

Напомним, Сергей Гармаш направил открытое письмо в общий чат сотрудников театра и объявил о своем уходе. По словам представителя актера Олега Будрина, Гармаша не устраивает политика театра, а также небрежное отношение к его истории и к актерам, которые отдали этой работе много лет.

Сергей Гармаш работал в «Современнике» с 1984 года. После смерти предыдущего худрука театра Галины Волчек, которая руководила «Современником» с 1989 года, на ее место назначен Виктор Рыжаков.

