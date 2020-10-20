«Неважно, под каким флагом». Шевчук рассказал об уникальности Доктора Лизы

Музыкант отметил, что Глинка была уникальным человеком. «Таких людей всегда мало. Они свечечки в этой тьме. Конечно, всякие политические силы пытаются их пригнобить или прикнопить на свои стенки. Но они этому неподвластны», - сказал он.

Шевчук также рассказал, что написал песню под впечатлением от фильма.



«Когда мне Александр Бондарев (продюсер картины - прим. НСН) прислал этот фильм еще весной, я был тронут до глубины души. Один день жизни Доктора Лизы стоит целой жизни многих. Настолько меня тронула эта история, что тут же написалась песня. Редко так бывает, чтобы пробило и тут же родилась песня. Мы ее записали, а потом пошел «короныч». Доктор Лиза – это ключ к дверям, за которым масса народу, прежде всего, доброго и переживающего», - отметил музыкант.

Он посоветовал посмотреть фильм, так как он про людей, а не про политику.

«Про то, что в нас очень много есть хорошего, и об этом не стоит забывать. И политика не при делах. Доктор Лиза – это то, на чем стоит наш мир», - добавил Шевчук.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи. Самолет летел в Сирию, чтобы доставить партию лекарств для университетского госпиталя в Латакии.

