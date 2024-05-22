Немецкая писательница Дженни Эрпенбек получила Букеровскую премию
Лауреатом Международной Букеровской премии по литературе стала немецкая писательница Дженни Эрпенбек. Об этом сообщается на сайте премии.
«Книга "Кайрос" Дженни Эрпенбек... стала лауреатом Международной Букеровской премии 2024 года», — отметили организаторы.
Писательница получит вознаграждение в размере £50 тысяч (около $63 тысяч). При этом Эрпенбек должна разделить приз с переводчиком романа, поэтом Михаэлем Хофманном.
Дженни Эрпенбек родилась в 1967 году в Восточном Берлине, окончив школу, она училась на переплетчика, работала реквизитором и костюмером в нескольких театрах. Позже писательница училась в Берлинском университете имени Гумбольдта и Берлинской высшей школе музыки имени Эйслера. В 1990-е Эрпенбек работала в Германии и Австрии театральным режиссером. Первую книгу — новеллу «История старого ребенка» — писательница опубликовала в 1999 году.
Получивший «Букер» роман «Кайрос» Эрпенбек написала в 2021 году, спустя два года произведение было переведено на английский язык. Книга рассказывает об отношениях мужчины и женщины на фоне распада Восточной Германии. Жюри премии назвало произведение «воплощением мучительной любви, переплетения личных и национальных трансформаций».
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