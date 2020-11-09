Неделя группы Aerosmith началась на ROCK FM 95.2

Неделя, посвященная группе Aerosmith, стартует с 9 ноября в эфире ROCK FM.



Aerosmith полвека назад, 6 ноября 1970 года, дали свой первый концерт в Региональной Средней школе Nipmuc, теперь Средняя школа Холма Miscoe города Мендон, штат Массачусетс.

На сцену вышли Стивен Тайлер — вокал, Джо Перри — гитара, вокал, Том Хэмилтон — бас, Джой Крамер — барабаны (он и придумал название) и Рэй Табано — гитара. Вскоре Рэя сменит Брэд Уитфорд, - так появится классический состав группы.



Тогда никто не знал, что впереди у них — взлет к вершинам славы, уход обоих гитаристов, падение на самое дно, автокатастрофа, возвращение, мучительная борьба с наркотиками и новый взлет, когда в них уже никто не верил. Обо всем этом, о взлетах, падениях, ссорах и великих песнях вы узнаете из эфиров утреннего шоу DRIVE TIME всю неделю с 9 по 13 ноября с 8:00 до 11:00 утра на Rock FM 95.2.

Радиостанция ROCK FM уже много лет круглосуточно вещает в fm-диапазоне, радуя всех, кто не признаёт ограничений – и в жизни, и в музыкальных жанрах. Лучшие хиты 70-80-х годов, песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле «рок» формируют уникальный музыкальный облик радиостанции.













