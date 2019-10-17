Не ВГИКом единым. Кинокритик предложил дать свободу выбора стандартов всем творческим вузам

«Мне кажется, что вообще все творческие вузы должны быть выведены из подчинения министерству культуры и министерства образования. И пусть каждый такой вуз вырабатывает собственную методику преподавания. Потому что, когда актёры-выпускники приходят в театр, их сначала просят показать, что они умеют, а потом спрашивают дипломы. А каждый творческий вуз, на то он и творческий — это не физика и не математика, и не должно быть там единых программ. Не должны такие вузы работать под гребёнку. Если мастера владеют общепринятыми стандартами, они будут преподавать общепринятые стандарты. Если у мастера есть индивидуальная методика, он будет преподавать её. В творческих вузах важен результат — какой вышел артист, режиссёр, оператор. А как их учили, это зависит от мастера. Мастер — сам себе личность, сам себе мастер», — заявил Шнейдеров.

Добавим, Владимир Путин во время посещения ВГИКа также обещал подумать над идеей бесплатного второго высшего образования по специальностям «режиссёр» и «драматург». Он допустил, что на эти цели будет выделяться больше грантов, либо будут сняты ограничения на получение второго высшего образования за счёт бюджетных средств.

