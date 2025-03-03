«Это реальное место!»: Режиссер сериала «Цыгане. Улица Шекспира» о его секретах

Режиссер сериала «Цыгане. Улица Шекспира» Данил Чащин в интервью НСН объяснил, как в одной картине соединились цыганская тема и классика Уильяма Шекспира.

Онлайн-кинотеатр Okko ранее назвал главной премьерой месяца этот сериал, который выйдет 6 марта. Криминальная драма расскажет историю успешного московского адвоката, когда-то изгнанного из цыганского табора. Главный герой в исполнении Дмитрия Чеботарева вынужден вернуться домой, чтобы спасти из тюрьмы дочь, о существовании которой он раньше не подозревал. Чащин отметил, что зритель увидит в истории отсылки к пьесам Шекспира.

«В комментариях все вспоминают "Кармелиту", но проекты не похожи. В нашем сериале будет жизнь современных цыган, живущих в интересном, но закрытом комьюнити, мы погружались в их взаимоотношения и быт. Однако проект не столько про цыган, сколько про семью, поиск дома, попытку ответить на вопрос, рифмуются ли "любовь" и "кровь". Главный герой возвращается в табор, чтобы спасти дочь, но на самом деле, чтобы найти и спасти себя. Изначально, когда мне предложили проект, был настроен скептически - где цыгане, и где я? Но, погрузившись в материал, понял, что это история про меня. Как театральный режиссер, я старался закладывать отсылки. Зритель увидит параллели с пьесами "Ромео и Джульетта", "Король Лир", "Ричард III"», - сказал режиссер.

По его мнению, сериал также удивит зрителей колоритом и новыми лицами в кадре.

«Работа художников и оператора – то, чем я горжусь в сериале. Мне кажется, у нас получилось очень красиво, стильно рассказать эту историю. Прекрасны работы и Димы Чеботарева, Лизы Юрьевой, Игоря Золотовицкого, Милы Ершовой и других актеров. Многие фамилии прозвучат впервые, мы искали тех, кто снимается нечасто, либо вообще не снимается. Этим сериалом откроем много новых лиц. Также у нас снимались реальные цыгане – Нина Муштакова, Роман Грохольский. Улица Шекспира - реальное место. Я побывал там уже после съемок, испытал те же чувства, что и главный герой Михай. Я увидел, что на улице устоявшаяся жизнь, для местных парней и девчонок ты "гаджо". Когда они подошли, я думал, что у меня будут проблемы. Сказал три выученные фразы по-цыгански, и они поняли, что я в теме. Цыгане - очень дружелюбный и открытый народ», - рассказал он.

«Цыгане. Улица Шекспира» - сериал онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании "Среда". Ранее сообщалось, что по итогу 2024 года число пользователей онлайн-кинотеатров увеличилось на 28% и превысило 58 миллионов человек. При этом число зрителей онлайн-кинотеатра Okko выросло на 34%, достигнув 9,6 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».

