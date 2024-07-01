Не голая вечеринка: Светская Москва «принарядилась» ради Пушкинского бала

Историческая реконструкция Большого бала 1899 года, посвященного 100-летию со дня рождения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, прошла в Гостином дворе 30 июня.

Ведущими мероприятиями стали Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев, а хозяином и хозяйкой бала — Павел Воля и Ляйсан Утяшева, которые, по всей видимости, усердно тренировались на уроках бальных танцев. Среди звездных гостей были замечены Яна Рудковская, Алена Водонаева, Юлия Барановская, Татьяна Сабуренкова, Анна Бутман, IVAN, Настя Крайнова, Юлия Савичева, Ольга и Константин Андрикополус, солисты Большого театра, представители банковского и государственного сектора и многие другие.

В кулуарах светских бесед, французских и английских игр, в перерывах на угощения и музыкально-танцевальную программу певец IVAN рассказал специальному корреспонденту НСН, что ему гораздо привычнее в джинсах и кедах, чем в атмосфере бала конца XIX века, однако он поддерживает проведение балов как части истории России. IVAN добавил, что мечтает побывать в Пушкинском музее в Санкт-Петербурге.

Телеведущая и бизнесвумен Алиса Лобанова призналась НСН, что назвала сына Евгением в честь главного героя романа в стихах «Евгений Онегин». Она также назвала бал одним из важнейших событий русской культуры и признала позапрошлое столетие самым красивым веком в истории русского костюма.

В свою очередь международный стилист Александр Белов отметил НСН, что дресс-код бала в Москве гораздо строже, чем в северной столице. Он подчеркнул, что его порадовало соблюдение дресс-кода звездными гостями.

Согласился с Беловым и дизайнер Сергей Сысоев. Он признался НСН, что ждал от гостей мероприятия гораздо более легкомысленного подхода к соблюдению дресс-кода мероприятия. Его порадовали исторические костюмы и даже переосмысление образов пушкинской эпохи. Особо Сысоев отметил образ солиста Большого театра Игоря Цвирко.

Организаторами бала выступили корпорация «Синергия» совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина, Музеем Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» и Санкт-Петербургским Пушкинским фондом при поддержке Фонда «Росконгресс» и Российского исторического общества.

