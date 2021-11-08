Названы вероятные преемники Александра Маслякова
Автор слов гимна «Мы начинаем КВН», поэт Борис Салибов назвал вероятных преемников 79-летнего Александра Маслякова на посту ведущего КВН. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.
Салибов напомнил, что в понедельник, 8 ноября КВН отмечает 60-летие своего первого телевыпуска. По словам поэта, Масляков уже много лет хочет сделать своим преемником сына, Александра Маслякова-младшего. Кроме того, внучка ведущего, Таисия Маслякова, 31 октября начала вести «Детский КВН».
При этом Салибов отметил, что молодежная редакция Центрального телевидения в свое время выбрала Маслякова на пост ведущего благодаря феноменальной памяти и харизме. Он подчеркнул, что у Маслякова-младшего нет этих важных качеств.
«Александр Масляков-младший мне не кажется хорошим ведущим КВН. Это моё мнение. У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы. Возможно, есть у внучки, но её в роли ведущей я пока не видел», - заключил поэт.
Ранее руководитель и ведущий программы «КВН», президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что президент России Владимир Путин обладает прекрасным чувством юмора.
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