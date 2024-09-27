Названы самые популярные площадки для съемок фильмов и сериалов в Москве

Свыше тысячи съемок в парках, на улицах и других городских площадках согласовано с начала года благодаря кинокомиссии «Москино», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Больше всего заявок с января по август этого года пришлось на сериалы. На втором месте — фильмы, затем — короткометражки, курсовые и дипломные работы студентов профильных учебных заведений. Самыми популярными локациями стали Парк Горького, “Сокольники” и Измайловский парк», — отметила она

Она добавила, что спросом также пользуются Театральная и Триумфальная площади, усадьбы Кусково и Остафьево, Екатерининский дворец, Живописный мост, «Зарядье» и зона отдыха «Серебряный бор». Из числа площадок кинопарка «Москино» с натурными декорациями наиболее востребованными оказались столичные улицы, вокзал и деревня.

Кинокомиссия позволяет получить необходимые разрешения быстрее и проще, чем это было раньше. Все заявки принимаются через киноплатформу «Москино» — она помогает не только с подбором площадок, но и с арендой реквизита, костюмов, а также полезна в решении других организационных вопросов. Создателям фильмов и видеоконтента нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать услугу и заполнить анкету. Документ о согласовании придет в личный кабинет.

Например, всего несколько дней понадобилось для согласования съемки короткометражных лент в рамках конкурса «От идеи до премьеры». Сценарии и полный список площадок утвердили в конце июля, а уже 6 августа на улице Руставели, в Огородном проезде и других местах началась работа над проектом.

Кроме того, воспользоваться сервисом могут иностранные компании при условии создания российского юридического лица или заключения договора с местным производителем. Первым так поступил один из индийских киноконцернов. В прошлом году его представители посетили места для съемок в Москве, а в апреле 2024-го начали работу над художественным фильмом. События в нем разворачиваются на Патриаршем мосту, Театральной и Манежной площадях, в Казарменном и Подсосенском переулках, на Никольской улице и одной из фестивальных площадок «Московских сезонов».

В столице сегодня создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов мирового уровня. В кластер войдут кинопарк «Москино», а также площадки Киностудии имени Максима Горького на улице Сергея Эйзенштейна, Рязанском проспекте (территория бывшего завода ВНИИМЕТМАШ) и в Валдайском проезде. Они будут дополнять друг друга, предоставляя профессионалам тематические объекты, технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит для любых задач и требований.

Во время первой Московской международной недели кино, которая прошла в городе в августе, было подписано девять соглашений с российскими и зарубежными партнерами. Всего мероприятия посетили больше 600 тысяч человек.

