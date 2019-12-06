Названы самые популярные актеры уходящего года

Бри Ларсон больше всего знакома зрителям по роли Капитана Марвел в одноименном фильме Marvel Studios. Эрин Мориарти попала в ТОП-3 по популярности благодаря роли супергероини Старлайт в сериале «Пацаны». Эмилия Кларк известно по роли Дейнерис Таргариен из сериала «Игра престолов».

В рейтинг также вошли Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Захари Леви, Киан Ривз, Роза Салазар, Марго Робби и Хоакин Феникс.

Ранее был выбран самый сексуальный актер за 2019 год. Им стал Джон Ледженд.

