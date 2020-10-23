Названы самые креативные города мира

Сервис Infiki составил рейтинг самых творческих городов мира, сообщает «ЕвроПульс».

Список креативных городов возглавили Париж, Барселона и Дублин. Также в первую пятёрку попали Лондон и Тель-Авив.

Российские города не вошли в число лидеров: Санкт-Петербург оказался на 36-й строчке рейтинга, Москва — на 41-м месте.

Infiki оценивал города по девяти критериям, в том числе по плотности музеев, галерей, музыкальных и стендап-клубов, а также по количеству снимков стрит-арта в Instagram.

В Париже, расположившемся на первом месте в рейтинге, оказалось самое большое среди остальных городов количество монументов и статуй на единицу площади. Также французская столица отличилась наибольшей плотностью музыкальных клубов, театров и объектов уличного искусства, запечатлённых на фото в Instagram.

Самую высокую плотность музеев обнаружили в Барселоне, а в Дублине оказалось больше всего стендап-клубов на единицу площади.

