Названы номинанты на премию Emmy

Стали известны номинанты на телевизионную премию Emmy, которая состоится в 72-й раз. Об этом сообщает ТАСС.

Так, наибольшее число номинаций (26) получил боевик "Хранители", сериал "Удивительная миссис Мейзел" был выдвинут на 20 номинаций и сериал "Озарк" – на 18.

Претенденты на премию "Лучшая драматическая актриса": Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Оливия Колман («Корона»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Лора Линни ("Озарк"), Сандра О («Убивая Еву») и Зендея («Эйфория»).

За премию "Лучший драматический актер" поборются Джейсон Бейтман («Озарк»), Стерлинг Браун («Это мы»), Билли Портер («Поза»), Джереми Стронг, Брайан Кокс («Наследники») и Стив Карелл («Утреннее шоу»).

Премию «Лучшая комедийная актриса» могут получить Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Линда Карделлини («Мертв для меня»), Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»), Исса Рэй («Белая ворона») и Трэси Эллис Росс («Черная комедия»).

«Лучший комедийный актер»: Энтони Андерсон («Черная комедия»), Дон Чидл («Черный понедельник»), Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Майкл Дуглас («Метод Комински»), Юджин Леви («Шиттс Крик») и Рами Юсеф («Рами»).



Церемония награждения в этом году запланирована на 20 сентября.

