Названы лауреаты юбилейной премии горских евреев

Церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна состоится в Москве 16 ноября. Она считается главной наградой горско-еврейской общины. В этом году премия, присуждаемая за вклад в сохранение и развитие культуры горских евреев, отмечает 10-летие.

Лауреатами премии в 2025 году стали Шауль Симан-Тов (Израиль), Сергей Ильясафов (Россия, Израиль) и Наталья Кашовская (Россия).

Симан-Тов является руководителем культурного центра «Шолуми» и одним из главных популяризаторов горско-еврейской культуры в Израиле. Певец, продюсер и композитор Ильясафов — один из немногих современных исполнителей, поющих на языке горских евреев джуури. Кашовская — историк и эпиграфист, исследователь еврейских кладбищ Кавказа.

Организатором премии является Международный благотворительный фонд СТМЭГИ. Его президент Герман Захарьяев отметил, что с каждым годом интерес к премии растет, причем не только в России, но и в других странах.

Премия учреждена в честь историка, культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа Сергея Вайнштейна, который скончался в 2015 году.

