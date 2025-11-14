Названы лауреаты юбилейной премии горских евреев
Церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна состоится в Москве 16 ноября. Она считается главной наградой горско-еврейской общины. В этом году премия, присуждаемая за вклад в сохранение и развитие культуры горских евреев, отмечает 10-летие.
Лауреатами премии в 2025 году стали Шауль Симан-Тов (Израиль), Сергей Ильясафов (Россия, Израиль) и Наталья Кашовская (Россия).
Симан-Тов является руководителем культурного центра «Шолуми» и одним из главных популяризаторов горско-еврейской культуры в Израиле. Певец, продюсер и композитор Ильясафов — один из немногих современных исполнителей, поющих на языке горских евреев джуури. Кашовская — историк и эпиграфист, исследователь еврейских кладбищ Кавказа.
Организатором премии является Международный благотворительный фонд СТМЭГИ. Его президент Герман Захарьяев отметил, что с каждым годом интерес к премии растет, причем не только в России, но и в других странах.
Премия учреждена в честь историка, культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа Сергея Вайнштейна, который скончался в 2015 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гозман заочно получил 10 лет колонии за оправдание терроризма
- Омбудсмен не поверил, что в России заработает «охлаждение» сим-карт
- Юрист рассказал о наказании для владельцев кинотеатра в «Авиапарке» после пожара
- Туроператоры поспорили с Песковым из-за «охлажденных» сим-карт
- «Кривая усмешка»: Группа Limp Bizkit не приедет в Россию до отмены санкций
- Свинцов назвал три главных проблемы с «охлаждением» сим-карт
- «Джаз на воде» отпразднует двухлетие проекта
- Песков: Саперы из КНДР продолжают работать в Курской области
- Уход в онлайн: Почему в России массово закрываются магазины одежды и обуви
- Песков: «Большая двадцатка» сохраняет свою значимость для стран-участниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru