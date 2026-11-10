Названы книжные герои, которых россияне считают примером для подражания
Совместное исследование книжного сервиса «Литрес» и оператора Т2 выявило, какие литературные герои россияне считают образцами для подражания. Среди мужских персонажей лидируют Шерлок Холмс, граф Монте‑Кристо и Евгений Онегин. В женском рейтинге на первом месте — Скарлетт О’Хара из «Унесённых ветром», следом идут Маргарита из булгаковского романа, Джейн Эйр, Татьяна Ларина и Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения». Результаты исследования есть у НСН.
Опрос касался не идеальных кумиров, а моральных авторитетов и ролевых моделей. И в женском списке логика вполне прослеживается: все героини — личности с ярко выраженным характером, умеющие защищать собственные интересы.
При этом образ Скарлетт О’Хары неоднозначен: выросшая в привилегированной среде рабовладельческого Юга, она отличается скорее умением выживать любой ценой, чем деликатностью или щепетильностью в выборе средств. А Маргарита, пошедшая на сделку с дьяволом ради любви, тоже далека от канонического идеала добродетели.
Мужской топ вызывает ещё больше вопросов. Шерлок Холмс — воплощение ума, отваги и благородства (в каноничной версии Конан Дойла). Граф Монте‑Кристо — фигура противоречивая: человек, 14 лет проведший в заключении по ложному обвинению, он добивается могущества и мстит врагам, не брезгуя подкупом и шантажом. Евгений Онегин — классический «лишний человек»: разочарованный, скучающий, причиняющий боль окружающим и сам глубоко несчастный.
Однако респонденты и не стремились выбрать безупречных героев. Главными притягательными качествами они назвали силу характера и стойкость (23%), верность принципам (12%), смелость (10%) и внутреннюю свободу (9%).
В реальной жизни роль главного авторитета чаще всего отводится родственникам (22%). Артисты и музыканты служат примером для 15% опрошенных, а персонажи из книг, кино и сериалов — для 10%. Особенно активно ищут ориентиры молодые люди 18–24 лет: у 68% из них есть такие авторитеты.
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