Названы книжные герои, которых россияне считают примером для подражания

Опрос касался не идеальных кумиров, а моральных авторитетов и ролевых моделей. И в женском списке логика вполне прослеживается: все героини — личности с ярко выраженным характером, умеющие защищать собственные интересы.

При этом образ Скарлетт О’Хары неоднозначен: выросшая в привилегированной среде рабовладельческого Юга, она отличается скорее умением выживать любой ценой, чем деликатностью или щепетильностью в выборе средств. А Маргарита, пошедшая на сделку с дьяволом ради любви, тоже далека от канонического идеала добродетели.

Мужской топ вызывает ещё больше вопросов. Шерлок Холмс — воплощение ума, отваги и благородства (в каноничной версии Конан Дойла). Граф Монте‑Кристо — фигура противоречивая: человек, 14 лет проведший в заключении по ложному обвинению, он добивается могущества и мстит врагам, не брезгуя подкупом и шантажом. Евгений Онегин — классический «лишний человек»: разочарованный, скучающий, причиняющий боль окружающим и сам глубоко несчастный.

Однако респонденты и не стремились выбрать безупречных героев. Главными притягательными качествами они назвали силу характера и стойкость (23%), верность принципам (12%), смелость (10%) и внутреннюю свободу (9%).

В реальной жизни роль главного авторитета чаще всего отводится родственникам (22%). Артисты и музыканты служат примером для 15% опрошенных, а персонажи из книг, кино и сериалов — для 10%. Особенно активно ищут ориентиры молодые люди 18–24 лет: у 68% из них есть такие авторитеты.

