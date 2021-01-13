Названа дата выступления Бутусова с главными хитами «Наутилуса» в Москве
Легендарные хиты Nautilus Pompilius прозвучат в российской столице 22 января. Вячеслав Бутусов выступит с ними вместе с группой «Орден Славы» в одном из самых популярных концертных клубов.
Организаторы выступления обещают необычную сценографию, яркий видеоряд будет состоять из архивных концертных записей, а также эпизодов из кинофильмов, в которых звучат композиции Nautilus Pompilius. Большинство произведений будет исполнено в новых аранжировках, отмечает «Свободная пресса».
Этот концерт изначально должен был состояться 27 ноября, однако был перенесён в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Все билеты действительны. В ближайшее время на той же площадке пройдут выступления групп «Воскресение», «Тараканы», а также Валерия Сюткина и Максима Леонидова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Названа дата выступления Бутусова с главными хитами «Наутилуса» в Москве
- Премьер Израиля Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке
- Бразилия начала производство вакцины от коронавируса «Спутник V»
- Службы Москвы приготовились к обильному снегопаду и морозам
- «Аэрофлот» возобновит продажу льготных билетов на Дальний Восток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru