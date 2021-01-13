Названа дата выступления Бутусова с главными хитами «Наутилуса» в Москве

Легендарные хиты Nautilus Pompilius прозвучат в российской столице 22 января. Вячеслав Бутусов выступит с ними вместе с группой «Орден Славы» в одном из самых популярных концертных клубов.

Организаторы выступления обещают необычную сценографию, яркий видеоряд будет состоять из архивных концертных записей, а также эпизодов из кинофильмов, в которых звучат композиции Nautilus Pompilius. Большинство произведений будет исполнено в новых аранжировках, отмечает «Свободная пресса».

Этот концерт изначально должен был состояться 27 ноября, однако был перенесён в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Все билеты действительны. В ближайшее время на той же площадке пройдут выступления групп «Воскресение», «Тараканы», а также Валерия Сюткина и Максима Леонидова.

