Названа дата прощания с актёром Борисом Клюевым
Прощание с народным артистом Российской Федерации Борисом Клюевым назначено на 4 сентября, траурная церемония пройдёт в Государственном Академическом Малом театре, где он служил. Об этом информирует Гильдия актеров кино Союза кинематографистов, передает ТАСС.
О смерти актёра на 77-м году жизни стало известно накануне вечером. Ранее директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что гроб с телом артиста установят на сцене. Два года назад стало известно, что Клюев борется с раком.
Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. После окончания театрального училища имени Щепкина он пришёл в труппу Малого театра, на сцене которого сыграл роли более чем в 60 спектаклях.
Он также получил широкую популярность по ролям в кино – граф Рошфор в «Д"Артаньяне и трёх мушкетерах», Майкроф Холмс в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», шпион «Трианон» в «ТАСС уполномочен заявить...», глава семьи в телесериале «Воронины».
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