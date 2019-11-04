Назван победитель Гонкуровской премии во Франции
Писатель Жан-Поль Дюбуа стал новым обладателем самой знаменитой французской премии в сфере литературы. Гонкуровскую премию он получил за книгу «Не все люди живут одинаково», сообщает CNews.
Дюбуа в своем произведении рассказал историю о потерянном счастье. Роман повествует о жизни заключенного до тюрьмы, раскрывая лишь в финале причину заточения героя.
Размер Гонкуровской премии носит символический характер и составляет 10 евро. Однако, ее обладателю открываются широкие возможности для сотрудничества с издателями и признание читателей.
Напомним, Гонкуровская премия учреждена французскими классиками - братьями Гонкур: Эдмоном Луи Антуаном и Жюлем Альфредом Юо. Награда вручается за лучший роман на французском языке.
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