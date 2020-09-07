Наталья Сергунина пригласила молодых дизайнеров поучаствовать в выставке Futurum Moscow

В Москве стартовал приём заявок на участие в выставке-презентации для молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow, которая пройдёт 3 октября в формате онлайн-трансляции. Об этом сообщила заместитель главы города Наталья Сергунина.

«Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров», - отметила она.

Выставку можно будет посмотреть из любой точки мира. Дизайнеры проведут подиумные шоу и перформансы, где представят свои капсульные коллекции, а молодые художники покажут несколько созданных для события арт-работ.

Поучаствовать в выставке могут московские дизайнеры и бренды одежды, которые ведут свою деятельность не более пяти лет. Участие бесплатное, подать заявку нужно на сайте до 22 сентября.

