Наталья Сергунина пригласила молодых дизайнеров поучаствовать в выставке Futurum Moscow
В Москве стартовал приём заявок на участие в выставке-презентации для молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow, которая пройдёт 3 октября в формате онлайн-трансляции. Об этом сообщила заместитель главы города Наталья Сергунина.
«Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров», - отметила она.
Выставку можно будет посмотреть из любой точки мира. Дизайнеры проведут подиумные шоу и перформансы, где представят свои капсульные коллекции, а молодые художники покажут несколько созданных для события арт-работ.
Поучаствовать в выставке могут московские дизайнеры и бренды одежды, которые ведут свою деятельность не более пяти лет. Участие бесплатное, подать заявку нужно на сайте до 22 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 185 / сут.
Умерли
17 871+51 / сут.
Выздоровели
843 тыс.+2 328 / сут.
- На испытание вакцины от COVID-19 записались 25 тысяч москвичей
- Названа дата окончания клинических испытаний российской вакцины
- МИД Украины запросил срочные переговоры с Лавровым по Донбассу
- «Ему не выжить»: Охлобыстин попросил Путина «пощадить» Ефремова
- Золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 15,8% на фоне протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru