Наталья Сергунина: познавательным аудиогидом в приложении «Узнай Москву» за год воспользовались более 60 тысяч раз

Мобильный аудиогид приложения «Узнай Москву» с июня 2019 года использовали более 61 тысяч раз, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Голосовой помощник можно запустить в любом месте и в любое время, в том числе находясь рядом с тем или иным знаменитым городским объектом, отметила она.

В приложении «Узнай Москву» доступны короткие аудиоистории, посвящённые 1,1 тысячи московских зданий. Самой популярной за год стала аудиоистория гостиницы «Боярский двор», построенной на рубеже XIX-XX веков архитектором Шехтелем. В топ-3 вошли рассказы о знаменитом «Доме под юбкой» на Тверской улице, угловую башню которой до 1958 года украшала статуя балерины, и аудиоэкскурсия по станции метро «Маяковская».

Кроме того, пользователи часто включали в аудиогиде истории о доме Арсения Морозова на Воздвиженке, Театре сатиры, станции метро «Охотный ряд».

