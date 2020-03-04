Наталья Сергунина: отечественные фильмы покажут в 35 странах
В Берлине завершил работу один из крупнейших кинорынков Европы European Film Market. Свою продукцию под единым брендом Created in Moscow представили 17 московских компаний.
Всего на мероприятии было представлено более 50 проектов, разработанных 25 ведущими российскими производителями и дистрибьюторами контента. Их можно было увидеть на стендах, созданных Московским экспортным центром и национальным информационным и консультационным центром «Роскино».
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, по итогам встреч представителей столичный компаний с зарубежными покупателями был заключен ряд соглашений. В результате отечественные картины, а также телепроекты и анимацию презентуют более чем в 35 странах.
Продукцию из России представят на главных международных кинорынках в Бразилии, Германии, Мексике, США, Франции.
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