Наталия Орейро решила оформить российское гражданство

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро сообщила, что к подаренным ей поклонниками сувенирным российским паспортам скоро добавится настоящий. Она рассказала, что заполнила документы на оформление российского гражданства в посольстве РФ в Аргентине, передаёт ТАСС.

По словам певицы, всё началось с шутки. Так, год назад в телеведущий Иван Ургант назвал её самой русской среди иностранок, а Орейро в ответ пошутила, что президенту Владимиру Путину следовало бы дать ей российское гражданство. Когда певица пришла в посольство по некоторым вопросам, её и спросили, не хотела бы она подать документы — с учётом того, что она много путешествует и имеет много связей с Россией.

Пока документы певицы находятся на рассмотрении.

Наталия Орейро прославилась на весь мир благодаря роли Милагрос в аргентинском телесериале «Дикий ангел». Она совмещает киноакарьеру с эстрадными выступлениями. В России певица впервые побывала в 2001 году и, как она рассказывает, «почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей». С тех пор она почти каждый год приезжает с гастролями в Россию.

В этом году гастрольный тур Наталии Орейро в России сорвался — и, как пишут СМИ, не только из-за коронавируса. Накладки с концертами возникли ещё до пандемии, и теперь поклонники певицы хотят сдать билеты, опасаясь, что прокатчик обанкротится в непростой экономической ситуации, пишет «Дни.ру». Организаторы выступлений Наталии Орейро между тем настаивают, что причина отмены концертов — именно пандемия, и гастроли состоятся осенью.

