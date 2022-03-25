НАШЕ Радио разыграет поход на выставку-байопик «Виктор Цой. Путь героя»
25 марта 202212:08
При информационной поддержке НАШЕго Радио в московском «Манеже» проходит выставка «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию музыканта.
НАШЕ Радио в эфире разыгрывает возможность сходить на выставку вместе с ведущими станции.
В 11 залах проекта представлены музыкальные инструменты, черновики, костюмы и другие артефакты, которые связаны с жизнью Цоя. Архивы для выставки предоставила Джоанна Стингрей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru