НАШЕ Радио разыграет поход на выставку-байопик «Виктор Цой. Путь героя»

При информационной поддержке НАШЕго Радио в московском «Манеже» проходит выставка «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию музыканта.

НАШЕ Радио в эфире разыгрывает возможность сходить на выставку вместе с ведущими станции.

В 11 залах проекта представлены музыкальные инструменты, черновики, костюмы и другие артефакты, которые связаны с жизнью Цоя. Архивы для выставки предоставила Джоанна Стингрей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонкурсБилетыНаше РадиоВыставкаВиктор Цой
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