В Москве открылась выставка тактильной скульптуры в музее «Интеграция»

В музее «Интеграция» 27 июня открылась выставка тактильной скульптуры «Мять. Колоть. Варить. Лить». Отметим, экспозиция выставляется при поддержке «НАШЕго Радио» и Фонда Валентина Серова.

Выставка, созданная куратором Елизаветой Штормит, представляет собой четыре способа создания скульптуры. Созданные компанией «Аромамедиа» инсталляции с помощью запахов передают сообщения, которые важны в определенной ситуации. В зависимости от окраса воздуха ароматом меняются эмоции — лёгкость, кураж, лояльность, динамика, настороженность, опасность, эйфория.

На открытии композитор и виолончелист Алина Ануфриенко провела художественный эксперимент, собрав новых музыкантов Илью Кувшинова, Марию Молокову и Александра Глушкова вместе. Все — исследователи звука, с тонким музыкальным вкусом, занимаются соединением мира музыкального и мира художественного.

Музыка, созданная специально для выставки, должна помочь зрителю соединить вместе запахи, формы, тактильные ощущения. Она — проводник, который развивает у зрителя интуицию, позволяет вести диалог с арт-объектом на уровне ощущений. Мелодия погружает в пространство, позволяет общаться без слов, понимать друг друга с помощью прикосновений.

Особенно поражают необычными формами и материалами скульптуры молодых художников: «лица» из хлеба от Насти Жегал, ванная, обшитая мехом «Ни в чем себе не отказывай» от Марины Инакеньтевой, «лица», парящие в воздухе от Елены Ямлихановой, интерактивные экспонаты из серии «Иллюзия», которые можно раскручивать, и при этом создавать красивые узоры от Даниила Баюшева, волшебные ободки от Елизаветы Штормит, мимо которых невозможно пройти, чтобы не примерить.

Поражают воображение масштабные работы художников: скульптуры из серии «Русская березка» Дмитрия Тугаринова, кинетическая скульптура Владимира Мартиросова, «Рука моего Отца» Артема Муханова, «Неразрывная связь» Татьяы Гостевой, картины из серии «Spiritum» Глеба Скубачевского, «Подсознание» Дианы Девицкой Диана, девушка в полный рост человека из дерева и металла «Птичка» Александра Агубнова.

Выставка открыта каждый день кроме понедельников по часам работы музея, продлится до 28 августа. Подробная информация на сайте музея «Интеграция» и на странице Фонда Валентина Серова.

