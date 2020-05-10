«Наше Радио» поддержит онлайн-выставку «Картина Победы»
МОСХ России, МСХ и Фонд Валентина Серова при информационной поддержке радиостанции «НАШЕго Радио» представляют первую онлайн-выставку российских художников, посвященную войне и Великой Победе.
«Картина Победы» – это коллекция современного изобразительного искусства о судьбах и чувствах людей, о подвиге и народной памяти. 400 ярких эмоциональных произведений размещены на сайте проекта: картинапобеды.рф или kartinapobedy.ru.
Авторами работ являются академики, народные и заслуженные художники, а также творческая молодежь России.
Коллекция произведений будет пополнять в течение всего 2020 года. Организаторы планируют расширить выставочный формат и записать видео-блоги с авторами, которые расскажут об истории создания работ и судьбах персонажей. Зрители могут голосовать за понравившиеся работы.
Адрес выставки, предназначенной для всех возрастных категорий (0+): картинапобеды.рф или kartinapobedy.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru