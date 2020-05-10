«Наше Радио» поддержит онлайн-выставку «Картина Победы»

МОСХ России, МСХ и Фонд Валентина Серова при информационной поддержке радиостанции «НАШЕго Радио» представляют первую онлайн-выставку российских художников, посвященную войне и Великой Победе.

«Картина Победы» – это коллекция современного изобразительного искусства о судьбах и чувствах людей, о подвиге и народной памяти. 400 ярких эмоциональных произведений размещены на сайте проекта: картинапобеды.рф или kartinapobedy.ru.

Авторами работ являются академики, народные и заслуженные художники, а также творческая молодежь России.

Коллекция произведений будет пополнять в течение всего 2020 года. Организаторы планируют расширить выставочный формат и записать видео-блоги с авторами, которые расскажут об истории создания работ и судьбах персонажей. Зрители могут голосовать за понравившиеся работы.

Адрес выставки, предназначенной для всех возрастных категорий (0+): картинапобеды.рф или kartinapobedy.ru.



