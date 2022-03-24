НАШЕ Радио поддержало показ фильмов Балабанова в кинотеатрах
С 24 марта при информационной поддержке НАШЕго Радио в российских кинотеатрах возобновили показы фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».
Обладатель премии «Ника», двукратный призер «Кинотавра», лауреат более 25 кинофестивалей — имя Балабанова стало символом расцвета постсоветского кинематографа.
Позже на больших экранах также можно будет посмотреть картины «Жмурки», «Морфий», «Про уродов и людей», «Кочегар» и «Мне не больно».
Поучаствовать в розыгрыше билетов на показ этих фильмов можно в эфире и в социальных сетях НАШЕго Радио.
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