«НАШЕ Радио» перезапускает конкурс для начинающих музыкантов

Проект «НАШЕ 2.0» по поиску новых музыкальных талантов вернётся в эфир радиостанции «НАШЕ Радио» 6 февраля. Как сообщили в пресс-службе радиостанции, знакомить слушателей с новыми исполнителями будет бессменный ведущий Игорь Седов.

«НАШЕ 2.0» - конкурс для начинающих музыкантов, дающий им возможность попасть в эфир. Поучаствовать в нём можно, прикрепив трек в комментариях к специальному посту во «ВКонтакте». Каждую неделю слушателям «НАШЕго Радио» будут предлагать по три лучших трека, голосовать за которые они смогут на сайте НАШЕ.ру.

Как отмечают организаторы проекта, победитель голосования попадёт в суперфинал. В нём определятся музыканты, которые выступят в лайн-ап музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ - 2020».

Треки первых претендентов уже появились на официальной странице сообщества «НАШЕ» во «ВКонтакте».

Благодаря проекту «НАШЕ 2.0» многие музыканты, в том числе группы «Аффинаж» и «Гудтаймс» в своё время попали в эфир радиостанции и на фестиваль «НАШЕСТВИЕ».

