Народный артист России Владимир Качан умер от коронавируса
Народный артист России Владимир Качан скончался в возрасте 73 лет от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.
По словам режиссера, Качан скончался в больнице в Коммунарке.
О похоронах народного артиста и прощании будет объявлено позже.
Владимир Качан родился в 1947 году в Ворошилове (ныне Уссурийск). В 1965 году артист поступил в Щукинское училище, в том же году начал писать песни. На счету Качана более пятнадцати музыкальных альбомов, многие известные шлягеры были написаны в соавторстве с его другом, народным артистом России Леонидом Филатовым.
В качестве актера Качан сотрудничал с Московским театром юного зрителя, Театром на Малой Бронной, Театром имени Станиславского, Театром-студией под руководством Олега Табакова. С 1992 года артист работал с театром «Школа современной пьесы».
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