Начались съемки нового сериала по мотивам романа Кира Булычева «Поселок»

За создание сериала для «Кинопоиска» отвечает компания «Медиаслово». Автором сценария и режиссером-постановщиком выступила Карина Чувикова («Между нами химия»).

Действия разворачиваются в 2234 году. По сюжету группа выживших после космической катастрофы осела на планете №934 и построила Поселок. У них выросли дети, которые ничего не знают о жизни на Земле. Чтобы спастись, им нужно вернуться к кораблю и связаться с землянами. Тем временем к планете приближается исследовательский корабль «Магеллан»: из‑за перенаселения Земли его экипаж ищет пригодную для колонизации планету.

В числе главных героев истории — штатный врач с «Магеллана», доктор Владислав Павлыш, который фигурирует во многих произведениях Кира Булычева. Эту роль в сериале сыграет Сергей Гилев.

Ранее сообщалось, что фэнтези оказалось самым востребованным книжным жанром у россиян с долей 59%. В рейтинге предпочтений далее расположились романтика и любовь (51%), приключения (43%) и детективы (33%), напоминает «Радиоточка НСН».

