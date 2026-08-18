Начались съемки нового сериала по мотивам романа Кира Булычева «Поселок»

В Москве приступили к съемкам фантастического приключенческого проекта «Через тернии в звездам» по мотивам романа Кира Булычева «Поселок». Главные роли в проекте исполнят Денис Шведов, Мария Андреева, Саша Бортич, Сергей Гилев, Полина Цыганова, Илья Виногорский и Давид Сократян.

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За создание сериала для «Кинопоиска» отвечает компания «Медиаслово». Автором сценария и режиссером-постановщиком выступила Карина Чувикова («Между нами химия»).

Действия разворачиваются в 2234 году. По сюжету группа выживших после космической катастрофы осела на планете №934 и построила Поселок. У них выросли дети, которые ничего не знают о жизни на Земле. Чтобы спастись, им нужно вернуться к кораблю и связаться с землянами. Тем временем к планете приближается исследовательский корабль «Магеллан»: из‑за перенаселения Земли его экипаж ищет пригодную для колонизации планету.

В числе главных героев истории — штатный врач с «Магеллана», доктор Владислав Павлыш, который фигурирует во многих произведениях Кира Булычева. Эту роль в сериале сыграет Сергей Гилев.

Ранее сообщалось, что фэнтези оказалось самым востребованным книжным жанром у россиян с долей 59%. В рейтинге предпочтений далее расположились романтика и любовь (51%), приключения (43%) и детективы (33%), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Андрей Гордеев
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