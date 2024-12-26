Началась реставрация уникальной иконы со Спасских ворот Московского Кремля
Специалисты Государственного исторического музея приступили к первому этапу реставрации иконы XIX века «Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским», которая раньше располагалась в часовне у Спасских ворот Московского Кремля. В наше время она находится в храме Василия Блаженного (Покровском соборе).
Святыню переправили в мастерские Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря, передает ТАСС. Несколько десятков лет икона из Спасской часовни числилась утраченной. В Историческом музее считают, что в Покровском соборе находится почитаемый список с иконы Спаса Смоленского, которая располагается над Спасскими воротами Кремля.
Реставрационные работы должны окончательно подтвердить версию о том, что эта святыня происходит из Спасской часовни – она была возведена справа от Спасской башни в начале XIX века. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», её снесли после революции в 1925 году. История появление иконы в храме Василия Блаженного остается непроясненной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru