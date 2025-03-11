На торги выставили картину Энди Уорхола «Иланг-иланг»

Картину «Иланг-иланг (розово-зеленый)» американского художника Энди Уорхола выставили на торги Artnet. Об этом говорится в сообщении площадки.

Полотно было создано в 1976 году. Уорхол написал картину по заказу Карло Билотти - главы косметической компании Jacqueline Cochran, Inc. Магнат попросил художника разработать серию изображений цветов мимозы и иланг-иланга для рекламы парфюмерной линии Pierre Cardin.

«Иланг-иланг - тропический цветок, известный своим сладким экзотическим ароматом, часто используется в парфюмерии. В данной работе он представлен смелым черным контуром на розовом и зеленом фоне. Свободная композиция цветов подчеркивает их эфемерную красоту», - рассказали в Artnet.

Картина «Иланг-иланг» считается редкой на арт-рынке, работу предварительно оценили на торгах в $30-50 тысяч.

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